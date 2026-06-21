Hombre muere tras caer durante concierto en Madison Square Garden

El hombre estaba con su esposa al momento del accidente, según la policía. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su caída

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Un hombre de 51 años perdió la vida durante este fin de semana luego de caer desde una grada superior durante un concierto en el Madison Square Garden.

Tras recibir una llamada al 911 alrededor de las 21:51 hora local, agentes encontraron a un hombre inconsciente sobre el suelo del recinto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, sus lesiones indicaban una caída desde una “posición elevada”, pero no revelaron la altura en que aparentemente cayó el hombre. Sin embargo, se reveló que se encontraba en la Sección 300.

¿Quién era la persona que cayó desde la parte superior del Madison Square Garden?

La víctima fue identificada como Paul Kueker, originario de Niantic, Connecticut.

El hombre estaba con su esposa al momento del accidente, según la policía. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su caída. La policía no sospecha que haya habido delito.

Se estaba presentando la banda de rock “Goose”.