Preparan ‘día de furia’ en Washington para Netanyahu

Washington para un "día de furia" en protesta por la guerra en Gaza, coincidiendo con el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Congreso este miércoles, informaron los organizadores.

"Presentaré la verdad sobre nuestra guerra justa": Estas palabras de Netanyahu marcan su primer viaje fuera de Israel desde el inicio del conflicto con Hamás. Ahmad Abuznaid, director ejecutivo de la Campaña Estadounidense por los Derechos Palestinos y uno de los principales organizadores, declaró que los manifestantes proclamarán que "criminales de guerra como Netanyahu no son bienvenidos" en Estados Unidos.

Invitación al Congreso: El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha invitado a Netanyahu a pronunciar su primer discurso ante el Congreso en nueve años. Johnson ha advertido contra las protestas dentro de la Cámara y ha señalado que habrá arrestos "si es necesario". Sin embargo, los organizadores aseguran que las calles estarán repletas de manifestaciones furiosas.

Voces de la protesta: Reem Assil, miembro del Centro Árabe de Recursos y Organización, viajará desde California para protestar por la muerte de familiares y otros civiles en lo que describe como la "masacre" en Gaza. "La idea de que se permita que el hombre responsable de estas atrocidades venga aquí canaliza mi rabia", afirmó.

People who disrupt Prime Minister Benjamin Netanyahu's speech tomorrow will face arrest, according to a letter sent today by Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/SlCLfpTNdM