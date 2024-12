Presentan fallas WhatsApp, Facebook e Instagram a nivel mundial

Este miércoles 11 de diciembre, las plataformas de WhatsApp, Facebook e Instagram se vieron afectadas por una caída global que dejó a millones de usuarios en todo el mundo sin acceso a sus servicios.

Los reportes de fallas comenzaron a registrarse a partir de las 11:30 horas, según datos de Downdetector, un sitio web que monitorea las interrupciones del servicio. Los usuarios de WhatsApp se quejaron de no poder enviar mensajes o recibirlos correctamente, mientras que los usuarios de Facebook reportaron problemas para ingresar a la plataforma desde la versión web en computadora.

En el caso de la aplicación móvil de Facebook, los usuarios no pudieron enviar mensajes a través de Messenger ni comentar publicaciones, entre otras funciones básicas de la red social. Instagram también experimentó problemas en su chat y en las historias, las funciones de interacción en la red social fueron intermitentes o simplemente no pudieron llevarse a cabo.

Además, la caída de las aplicaciones de Meta Platforms, que incluyen WhatsApp, Facebook e Instagram, generó una ola de memes y comentarios jocosos en X (antes Twitter), donde los usuarios compartieron mensajes graciosos y burlas sobre los problemas que estaban experimentando.

Por otra parte, Meta lamentó a través de X (antes Twitter) el problema técnico que está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a sus aplicaciones, sin embargo se encuentran trabajando para resolver la situación.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.