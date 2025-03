Microsoft cerrará Skype en mayo y lo sustituirá por Teams Free

Microsoft anunció que Skype, la popular aplicación de mensajería y llamadas en línea, dejará de funcionar el próximo 5 de mayo, en su lugar los usuarios podrán utilizar Microsoft Teams Free, la versión gratuita de su plataforma de colaboración.

La compañía confirmó que la transición permitirá a los usuarios mantener sus contactos y conversaciones sin complicaciones, accediendo con su misma cuenta a la nueva plataforma.

A través de la cuenta oficial de Skype en X, la empresa agradeció a los usuarios su lealtad y los invitó a continuar la comunicación en Teams Free.

"En los próximos días, podrás iniciar sesión en Microsoft Teams Free con tu cuenta de Skype para mantenerte conectado con todos tus chats y contactos", indicaron en la publicación.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a