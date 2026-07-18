Promulga presidente de Hungría reforma que pone fin a su mandato

Tamás Sulyok promulgó una enmienda que pone fin de manera a su mandato, concluyendo el conflicto que mantenía con el nuevo gobierno encabezado por Péter Magyar

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El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, promulgó este sábado una enmienda constitucional que pone fin de manera anticipada a su mandato, con lo que concluye el conflicto institucional que mantenía con el nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Péter Magyar, quien impulsó una reestructuración de funcionarios nombrados durante la administración de Viktor Orbán.

La reforma fue aprobada esta semana por el Parlamento, dominado por el partido Tisza, y obligaba a Sulyok a dejar el cargo de forma inmediata. El mandatario disponía de cinco días para promulgar la modificación constitucional y lo hizo en el último día del plazo establecido.

Sulyok critica la reforma antes de dejar el cargo

Tras firmar la enmienda, Sulyok publicó un mensaje en Facebook en el que aseguró que haber sido obligado a promulgar la reforma representa una muestra de que principios como el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes fueron vulnerados en favor de intereses políticos.

El presidente saliente, a quien Péter Magyar había calificado en distintas ocasiones como el "títere" de Viktor Orbán, concluirá oficialmente su mandato a la medianoche del lunes.

Mientras tanto, la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, asumirá de forma interina las funciones de la jefatura del Estado hasta que el Legislativo elija a un nuevo presidente en un plazo máximo de 30 días.

Gobierno de Magyar acelera cambios institucionales

Desde que asumió el poder en mayo, el gobierno de Péter Magyar ha impulsado una serie de medidas para sustituir a funcionarios vinculados con la administración de Viktor Orbán, argumentando que busca desmantelar estructuras que favorecieron prácticas contrarias a los principios democráticos.

Entre las acciones implementadas destacan la suspensión de los servicios informativos de la televisión y radio públicas, el cierre de la Oficina de Protección de la Soberanía y la remoción de diversos responsables de instituciones públicas.

La administración sostiene que estos organismos fueron utilizados para favorecer políticamente al gobierno anterior y limitar el trabajo de medios de comunicación y opositores.

La reforma incluye cambios al sistema político

Además de poner fin al mandato presidencial, la enmienda constitucional incorpora diversas modificaciones, entre ellas reformas al sistema judicial, la creación de una oficina para investigar presuntos abusos financieros cometidos durante el gobierno de Orbán y un límite de 12 años para el mandato de los legisladores.

Tras la promulgación, Viktor Orbán afirmó en sus redes sociales que la reforma representa una muestra de que "la tiranía ya no es una amenaza, sino una realidad", y advirtió que cualquier funcionario podría enfrentar una situación similar.

Por su parte, Péter Magyar sostuvo que la aprobación de la enmienda permitió cumplir varios compromisos asumidos durante su campaña y aseguró que el objetivo de su administración es recuperar instituciones que, según afirmó, fueron debilitadas durante los años del gobierno anterior.