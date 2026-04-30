Promulga Trump financiamiento parcial y evita cierre del DHS

El presidente Donald Trump promulgó una iniciativa para financiar parcialmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con lo que se puso fin al cierre de agencia más prolongado en la historia de Estados Unidos, aunque dejó fuera el financiamiento de las operaciones de control migratorio.

La medida permitió reactivar funciones clave del DHS, que llevaba sin fondos regulares desde el 14 de febrero, afectando a miles de trabajadores y generando tensiones políticas en el Congreso.

¿Qué incluye el financiamiento aprobado?

El proyecto garantiza recursos para diversas áreas del DHS, como la Administración de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Sin embargo, no contempla fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni la Patrulla Fronteriza, que han sido el centro de la disputa política.

La aprobación se dio tras meses de enfrentamientos entre demócratas y republicanos sobre cómo financiar la agenda migratoria del presidente.

Una disputa marcada por la política migratoria

El conflicto se intensificó luego de un operativo migratorio en Minneapolis que derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas. A partir de ese momento, legisladores demócratas condicionaron el financiamiento de agencias migratorias a cambios en sus operaciones.

Los republicanos rechazaron esa postura y defendieron la necesidad de mantener recursos para el control migratorio, lo que llevó a un estancamiento que prolongó el cierre.

Finalmente, el Congreso optó por una solución intermedia: aprobar el financiamiento del resto del DHS y dejar el tema migratorio para una discusión separada.

Nuevo plan para financiar control migratorio

Para destrabar el conflicto, legisladores republicanos impulsaron una estrategia paralela mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, que permitirá aprobar un paquete de aproximadamente 70,000 millones de dólares destinado a operaciones migratorias.

Este mecanismo busca evitar bloqueos legislativos y garantizar recursos para el ICE y la Patrulla Fronteriza sin necesidad de acuerdos con la oposición.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció que el proceso permitirá financiar estas medidas “sin reformas demócratas”, aunque también generó críticas dentro de su propio partido.

Un escenario político en tensión rumbo a 2029

La aprobación del financiamiento parcial representa una victoria temporal para la Casa Blanca, pero deja abierto el conflicto sobre la política migratoria, uno de los temas centrales del gobierno de Trump.

El nuevo paquete presupuestario podría ser votado en mayo, con el objetivo de que llegue al despacho presidencial antes del 1 de junio.

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