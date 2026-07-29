Protestantes rechazan presencia de Benjamín Netanyahu en EUA

Estas protestas se realizan después de que se desestimó la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también pidió su arresto

Cientos de manifestantes se congregaron en las calles de Washington para expresar su rechazo por la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a los Estados Unidos.

Activistas y colectivos propalestinos marcharon por las calles de la sede de la Casa Blanca para expresar su rechazo por la asistencia del líder israelí a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas agendada para el próximo mes de septiembre.

Decenas de grupos de judíos se concentraron frente a la Casa Blanca, durante la visita de Netanyahu, para manifestarse en contra de su gobierno. Rodearon la residencia, por lo que las autoridades blindaron los alrededores para salvaguardar la integridad de los presentes.

Exigen que se apliquen las órdenes de arresto de CPI

Manifestantes denunciaron la crisis que se vive por la guerra, por lo que solicitaron que se lleven a cabo las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta fue la primera reunión que Netanyahu y Trump tuvieron cara a cara desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Estas protestas se realizan después de que se desestimó la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también pidió su arresto.

Expertos legales independientes declararon que esto se debe a que Mamdani carecía de autoridad para ordenar el arresto de Netanyahu, dado que Estados Unidos generalmente reconoce la inmunidad de los jefes de Estado y los representantes de las Naciones Unidas.

Trump y Netanyahu revisan futuro de guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, analizaron el rumbo de la guerra contra Irán y los posibles escenarios para contener una nueva escalada, en momentos en que Washington enfrenta crecientes cuestionamientos por el costo militar del conflicto y la presión sobre sus reservas de armamento.

El encuentro ocurre cinco meses después del inicio de la guerra y en momentos en que la administración estadounidense evalúa hasta dónde mantener la ofensiva sin provocar una escalada que incremente los ataques iraníes contra Israel, las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y sus aliados en la región.