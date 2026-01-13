Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación inmediata de cualquier diálogo con autoridades de Irán, al acusar al régimen de reprimir de forma violenta las protestas que sacuden al país y dejar cientos de muertos.

El mensaje fue difundido este martes a través de su red social Truth Social, donde el mandatario estadounidense lanzó un llamado directo a los manifestantes iraníes y endureció su postura frente a Teherán.

Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian Officials until the senseless killing of protesters STOPS. HELP IS ON ITS WAY. MIGA!!! PRESIDENT… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 13, 2026

“He cancelado todas las reuniones”

Trump aseguró que no habrá acercamientos diplomáticos mientras continúe la violencia contra la población civil.

“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, escribió el presidente estadounidense.

En el mismo mensaje, alentó a la población a mantener las movilizaciones: “¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones!”.

Mensaje directo a los manifestantes

El mandatario también pidió a los ciudadanos documentar los abusos cometidos durante la represión.

“Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”, advirtió Trump, quien cerró su publicación con la frase “MIGA” (Make Iran Great Again), en alusión a su conocido lema político.

Además, Trump mencionó que “La ayuda está en camino”, sin precisar el tipo de apoyo que ofrecería Estados Unidos.

Contactos diplomáticos quedaron en pausa

El anuncio se dio días después de que el medio estadounidense Axios revelara que el canciller iraní, Abás Araqchi, había contactado al enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, con el objetivo de reducir tensiones bilaterales.

Sin embargo, esas conversaciones quedaron suspendidas tras las nuevas advertencias del mandatario estadounidense.

Presión económica y amenaza militar

Un día antes, Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, como parte de su estrategia de presión económica.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente no descarta acciones militares si la situación escala.

Cifras de la represión

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el número creciente de víctimas. La Human Rights Activists News Agency (HRANA) reporta al menos 544 personas fallecidas, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos eleva la cifra a 648 muertos, incluidos nueve menores de edad.

Comentarios