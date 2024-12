Protestas en Georgia: usan fuegos artificiales contra policía

La crisis política en Georgia ha desencadenado violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, durante la tercera noche de protestas en la capital, Tbilisi.

Los manifestantes, en su mayoría pro-UE, se han enfrentado a la policía con una violencia creciente, disparando fuegos artificiales a los oficiales con lo que parece ser una "ametralladora" improvisada. La situación estalló tras la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión de Georgia a la Unión Europea, lo que generó un fuerte descontento en la población.

El caos en las calles ha llevado al arresto de más de 100 personas desde las protestas del viernes. Los manifestantes han intensificado su lucha con lanzamientos de cócteles molotov y fuegos artificiales, mientras que la policía ha respondido con cañones de agua y otras tácticas represivas. En un acto simbólico de su enojo, los manifestantes quemaron una efigie del primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, frente al Parlamento del país.

Protesters in Georgia used a makeshift firework gun against riot police 😳 pic.twitter.com/mSgqquqEy9