Protestas se desbordan afuera de convención demócrata

Varios manifestantes se congregaron hoy en las cercanías del United Center, donde se lleva a cabo la Convención Nacional Demócrata (DNC) desde hoy hasta el jueves.

Según reportes de Jorge DeSantiago de Telemundo Chicago, la policía detuvo al menos a tres personas durante las protestas.

Aunque las manifestaciones están permitidas durante la DNC, la ciudad de Chicago ha establecido un perímetro de seguridad que debe ser respetado.

El grupo principal de manifestantes, compuesto por 270 organizaciones, cumplió con las restricciones, manteniéndose dentro de las áreas designadas.

Sin embargo, otro grupo de manifestantes se desplazó fuera de los límites permitidos, ubicándose entre las calles Walcott y Washington.

El presidente Joe Biden se encuentra en el United Center y se espera que pronuncie su discurso en la convención esta noche.

¿Quién hablará esta noche?

Figuras políticas, como el presidente Joe Biden, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la primera dama Jill Biden y la representante Alexandra Ocasio-Cortez, son algunos de los nombres programados para subir al podio el primer día de la convención.

