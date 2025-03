Maestros de Reynosa protestan contra reforma al ISSSTE

“Para una consulta, al menos una semana me tengo que esperar para que me den cita, y cuando salgo hay una fila de alrededor de una hora y media para las medicinas. Cuando llego, de las seis o siete medicinas que me recetaron, nada más hay una o dos, y las demás yo las tengo que comprar. A mí me descuentan servicio médico y maternidad como a todos los compañeros docentes. Es un descuento muy significativo y no recibimos la atención que merecemos”, afirmó.