Putin felicita a Trump; abre diálogo sobre Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este lunes al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su toma de posesión, horas antes de que el republicano asumiera oficialmente el cargo.

Durante una reunión transmitida por la televisión estatal, Putin expresó su disposición a restablecer las relaciones entre ambos países y a dialogar sobre temas cruciales como el conflicto en Ucrania y el control de armas nucleares.

Putin destacó que había escuchado las declaraciones de Trump y su equipo sobre la importancia de restablecer los contactos directos con Rusia, así como su compromiso de evitar una tercera guerra mundial.

Este gesto de apertura refleja las cautelosas expectativas en Rusia de que la llegada de Trump podría suponer un giro en las relaciones con Estados Unidos, que atraviesan uno de sus momentos más bajos debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

El presidente ruso subrayó la necesidad de lograr una paz duradera en Ucrania, en lugar de un simple alto el fuego. En sus palabras, la resolución del conflicto debe basarse en el respeto a los intereses legítimos de todas las personas y pueblos de la región, rechazando cualquier acuerdo que permita a las fuerzas ucranianas reagruparse y rearmarse.

Además, Putin indicó que Rusia está dispuesta a discutir el control de armas nucleares y la seguridad global con la nueva administración estadounidense.

El Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), que limita el número de ojivas nucleares estratégicas, está programado para expirar en 2026, lo que hace que las conversaciones sobre este tema sean aún más urgentes.

Putin concluyó reafirmando su disposición a negociar con Trump en una serie de temas clave para la seguridad global, incluido el conflicto en Ucrania y la reducción de armas nucleares.

