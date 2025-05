Llama MC a participar en la elección del Poder Judicial

El diputado local Miguel Flores, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, invitó a la ciudadanía a participar en el proceso de la elección del Poder Judicial de manera libre e informada.

Flores señaló que la elección de jueces y magistrados representa una decisión relevante para el funcionamiento del Poder Judicial y consideró necesario que los votantes tomen en cuenta la experiencia y trayectoria de las personas candidatas.

“Elegir jueces y magistrados no es un juego. Está en riesgo la integridad del Poder Judicial y, con ella, la justicia que merecen los ciudadanos. No vamos a quedarnos callados frente a un proceso que, si no se maneja con rigor, puede verse empañado por la opacidad”, dijo Flores.

Asimismo, expresó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de evaluar los perfiles y mantenerse atenta a la conducción del proceso.

“Como ciudadanos, debemos estar muy pendientes de todo el proceso. En Nuevo León no vamos a permitir actos de opacidad ni favoritismos. México merece un Poder Judicial de altura y es por eso que todos debemos participar este próximo 1 de junio”, finalizó el diputado.

