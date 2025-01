Putin y Xi Jinping refuerzan alianza tras investidura de Trump

En una videoconferencia celebrada este martes, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, ratificaron su compromiso con la alianza estratégica que une a sus países, subrayando su intención de trabajar conjuntamente para mantener la estabilidad global en medio de crecientes incertidumbres internacionales.

El encuentro virtual, que tuvo lugar apenas un día después de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, puso de manifiesto la voluntad de ambas potencias para fortalecer su cooperación en política exterior y economía.

“Estoy de acuerdo con usted en que la base de la cooperación entre Moscú y Pekín es una amplia comunidad de intereses nacionales y una coincidencia de puntos de vista sobre cómo deben ser las relaciones entre las grandes potencias”, expresó Putin durante la conversación, en declaraciones transmitidas por la televisión rusa.

We will bring Chinese-Russian relationship to a new height - Xi Jinping during video call with Putin https://t.co/hsEMaLhtEi pic.twitter.com/5Eb70WV5ye