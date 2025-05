Trump inicia gira por Medio Oriente; busca acuerdos e inversiones

El presidente estadounidense Donald Trump comenzó este martes su viaje de cuatro días por Oriente Medio en Arabia Saudita centrando la atención en sellar acuerdos económicos con un aliado clave de Oriente Medio en medio de preocupaciones compartidas sobre el programa nuclear de Irán y la guerra en Gaza.

Bin Salman recibió calurosamente a Trump cuando bajó del Air Force One en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital saudita Los dos líderes luego se retiraron a un gran salón en el aeropuerto de Riad, donde asistentes que llevaban cinturones ceremoniales con armas sirvieron un café árabe tradicional a Trump y sus asesores.

"Realmente creo que nos gustamos mucho", comentó Trump más tarde durante una breve aparición con el príncipe heredero al inicio de una reunión bilateral.

El príncipe Mohammed ya se ha comprometido a invertir unos 600,000 millones de dólares en Estados Unidos, pero Trump insinuó que un billón de dólares sería aún mejor.

