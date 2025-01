¿Quiénes asistirán a la investidura de Donald Trump?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a algunos mandatarios extranjeros afines a su ideología política, pero dejó fuera a otros.

Cabe apuntar, que no es obligación que los jefes de estado de otras naciones asistan. Es una decisión personal del presidente que tomará el cargo.

El presidente chino Xi Jinping fue invitado por Trump, aunque declinó la invitación y sólo enviará a un equipo en su lugar.

Otros mandatarios que han sido convocados son Javier Milei, presidente de Argentina, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Trump también invitó a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Los mandatarios que ha puesto Trump en su lista son afines a sus políticas y línea de pensamiento.

Los de casa

La exprimera dama Michelle Obama no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, siendo esta la segunda vez en dos semanas que no participa en una reunión de ex líderes de Estados Unidos y sus cónyuges.

Los ex presidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush se reunirán nuevamente para la inauguración. Laura Bush y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton acompañarán a sus esposos en la ceremonia de juramentación del 20 de enero en el Capitolio, indicaron representantes.

"El ex presidente Barack Obama ha confirmado su asistencia a las 60ª Ceremonias Inaugurales. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración", dijo un comunicado de la Oficina de los Obama.

Empresas tecnológicas

Los magnates tecnológicos Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, tres de los hombres más ricos del mundo, estarán presentes en el acto de investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero, informó la cadena ABCNews.

Se espera que los tres multimillonarios tengan asientos en primera fila en la plataforma que se construirá para alojar también a los elegidos para formar parte del futuro gabinete de Trump y otros funcionarios electos, dijeron a la cadena fuentes conocedoras de la planificación del acto.

¿Mecanismo de presión?

La invitación refleja afinidades políticas o conveniencias, y puede ser vista de manera negativa a nivel interno, sobre todo entre los demócratas, afirma Rafael Piñeros Ayala, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia.

“Uno no sabe si es un mecanismo de presión, el quedarse por fuera de la inauguración, puede ser visto como una manera de 'hay que hacer más por la relación bilateral', como Sheinbaum o algunos otros.

Colombia dentro de la lógica republicana no pasa por ser una intención manifiesta y en ese sentido refleja la ausencia de Gustavo Petro”, comentó Piñeros.

Según él, esta lista de invitaciones, “rompe un equilibrio y distanciamiento entre lo interno y externo que no se habían visto antes. Enviarle invitación a Xi Jinping evidencia tratar de influir de distintas maneras en Xi, no sé si sea conveniente o efectivo”, afirmó.

Calendario de los principales actos del Día Inaugural de Donald Trump

Sábado 18 de enero de 2025

Recepción del presidente y fuegos artificiales en Trump Sterling.

Recepción del Gabinete y cena del vicepresidente.

Domingo 19 de enero de 2025

Ceremonia de colocación de coronas de flores en el Cementerio Nacional de Arlington en la Tumba del Soldado Desconocido.

El presidente Donald J. Trump pronuncia un discurso en el mitin de la victoria Make America Great Again.

El presidente Donald J. Trump pronuncia un discurso durante la cena a la luz de las velas.

Lunes 20 de enero de 2025

Servicio religioso de la iglesia de San Juan.

Té en la Casa Blanca.

Ceremonia de juramentación en el Capitolio de los EUA.

Despedida del expresidente y vicepresidente.

Ceremonia de salida del Capitolio de EUA.

Ceremonia de firma en la sala del presidente.

Almuerzo del Congreso del JCCIC.

La revisión de las tropas por parte del presidente.

Desfile Presidencial Avenida Pennsylvania.

Ceremonia de firma en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Comentarios del presidente Donald J. Trump durante el baile del comandante en jefe.

Donald Trump pronuncia un discurso en el baile inaugural de Liberty.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Starlight Ball.

