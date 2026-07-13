Ratifican Nayib Bukele como candidato presidencial en El Salvador

Este primero de junio, el actual presidente cumplió su séptimo año de gobierno con una aprobación del 87.8% de la población

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El partido oficialista ratificó este lunes a Nayib Bukele como su candidato presidencial para las próximas elecciones de 2027 en El Salvador, con lo que buscaría consolidar su tercer mandato.

De acuerdo con el abogado Félix Ulloa, actual vicepresidente de la República, acompaña a Nayib Bukele, que sostuvo su primer mandato el 1 de junio de 2019.

Nuevas Ideas informó en su cuenta oficial en redes sociales que “las elecciones internas 2026 han finalizado con éxito” y también publicó los resultados oficiales del proceso.

¡Las Elecciones Internas 2026 han finalizado con éxito! 🇸🇻



Gracias a todos los afiliados que participaron en esta jornada y reafirmaron su compromiso con nuestro partido.



📌 Ya puedes consultar aquí los resultados oficiales del proceso.https://t.co/bjuh3aQedC — Nuevas Ideas (@nuevasideas) July 13, 2026

Nayib Bukele cumplió siete años en el poder este junio de 2026

El 1 de junio, Nayib Bukele cumplió su séptimo año de gobierno con una aprobación del 87.8% de la población, según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

De acuerdo con el sondeo, el principal logro del oficialista fue en el sector de seguridad. En marzo de 2022, el mandatario declaró la guerra a las pandillas que por más de tres décadas mantuvieron aterrorizado al país, convirtiéndolo en el más peligroso del mundo, y ahora afirma que El Salvador es uno de los países más seguros.

El Salvador cerró 2025 con un bajo récord en homicidios en medio de un prolongado y cuestionado régimen de excepción con el que el gobierno combate a las pandillas.

La reelección presidencial indefinida en el país fue habilitada a través de una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025.

Esta legislación también extendió el período presidencial de cinco a seis años y adelantó las elecciones presidenciales a 2027.

Fue reelecto por primera vez en febrero de 2024 con el 84.65 % de los votos válidos luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional de septiembre de 2021 que habilitó la reelección presidencial “por una sola vez”.

El presidente defendió las reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso que está controlado por Nuevas Ideas, que elimina los límites a los mandatos presidenciales y permitiría que se mantenga indefinidamente en el poder