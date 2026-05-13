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Internacional

Ratifican a Kevin Warsh como nuevo presidente de Reserva Federal

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora aumenta más rápido debido al alza de los precios de la gasolina

  • 13
  • Mayo
    2026

El Senado de los Estados Unidos ratificó este miércoles a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

Con 54 votos a favor y 45 en contra, el pleno ratificó al sustituto de Jerome Powell para dirigir el banco central de la primera economía mundial.

Warsh fue confirmado en una votación en gran medida partidista. Warsh quedó en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, manifestó que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para que el Senado confirmara a Warsh.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, instó a sus colegas a apoyar a Warsh durante un discurso en el pleno el miércoles por la mañana, diciendo que es fundamental que un presidente de la Reserva Federal “entienda no solo lo macro”, sino también “aprecie la microeconomía: y esos son los trabajadores estadounidenses, sus empleos y sus medios de vida”.

Inflación supera objetivo de Reserva Federal durante cinco años

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de la gasolina.

Powell, tras años de ataques personales por parte del presidente republicano y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, planea permanecer en la junta de la institución incluso después de que termine su mandato como presidente, lo que podría crear un centro de poder competidor.

Warsh ha sido muy crítico del desempeño reciente de la Reserva Federal, en particular del repunte de la inflación en 2021-2022, el peor en cuatro décadas, y ha pedido un “cambio de régimen”. Sin embargo, solo ha ofrecido lineamientos generales de lo que implicaría ese cambio.


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