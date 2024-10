Reabren escultura cerrada tras suicidios en Nueva York

La icónica escultura en forma de colmena, conocida como The Vessel, reabrirá sus puertas este lunes en Hudson Yards, Manhattan, tras una pausa prolongada desde 2021.

Esta impresionante estructura de 46 metros, popular entre turistas, cerró después de una serie de trágicos suicidios.

CIERRA THE VESSEL 😔



Luego del suicidio de un menor de 14 años ayer, la famosa atracción de la ciudad de New York anunció su cierre. Fuentes de Daily Beast informaron que existe la posibilidad de que la estructura no vuelva a reabrir al público. 💔🗽 pic.twitter.com/uf9x5e3Fg5