Reafirman saldo de 82 muertos por explosión minera en China

Autoridades reafirmaron que son 82 las personas que perdieron la vida y 128 las heridas a causa de una explosión de gas ocurrida en una mina de China, según autoridades.

Esto ocurre después de que autoridades mencionaron que la cifra de personas fallecidas ascendió a 90.

De acuerdo con la información compartida este domingo por la Oficina de Gestión de Emergencias de la provincia, dos personas en estado crítico y otras dos graves. Sin embargo, dos personas se encuentran en calidad de desaparecidas.

pic.twitter.com/f479AcDGJx Colapso de una mina en China — Saturnino Vegas Blanco (@SaturninoVegasB) May 24, 2026

Tras realizar numerosas comprobaciones, se determinó que el número de personas que se encontraban bajo tierra en la mina en el momento del accidente era de 247 y no de 124, como figuraba inicialmente en el sistema de registro, informaron medios locales.

Este siniestro se considera como uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.

Siguen con labores de rescate con robots tras explosión minera

Con robots de inspección subterráneos, así es como continúan las labores de rescate en el lugar del accidente.

Equipados con sensores de gas y cámaras, transmiten en tiempo real para acceder a zonas a las que los equipos de emergencias no pueden llegar.

Estos robots se suman a los 335 rescatistas y 420 sanitarios que se encuentran en la zona, donde la prioridad, de acuerdo al Centro de Coordinación de Rescate instituido a raíz del accidente, es llevar a cabo varias operaciones de búsqueda subterránea para revisar toda la mina.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

Shanxi, con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de la isla de Gran Bretaña, es una de las grandes provincias carboníferas de China y con una producción de 1,270 millones de toneladas de carbón bruto.

Explosión en mina de China deja al menos 82 muertos en Shanxi

Una explosión de gas registrada en una mina de carbón de la provincia china de Shanxi dejó al menos 82 personas fallecidas y varios trabajadores desaparecidos, en una de las tragedias mineras más graves ocurridas en China durante los últimos años.

El accidente ocurrió en la mina Liushenyu, ubicada en la ciudad de Changzhi, donde equipos de emergencia continúan realizando labores de búsqueda y rescate bajo condiciones consideradas de alto riesgo.

Aquí te presentamos la nota completa: Explosión en mina de China deja al menos 82 muertos en Shanxi

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