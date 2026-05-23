Explosión en mina de China deja al menos 82 muertos en Shanxi

Una explosión de gas registrada en una mina de carbón de la provincia china de Shanxi dejó al menos 82 personas fallecidas y varios trabajadores desaparecidos, en una de las tragedias mineras más graves ocurridas en China durante los últimos años.

El accidente ocurrió en la mina Liushenyu, ubicada en la ciudad de Changzhi, donde equipos de emergencia continúan realizando labores de búsqueda y rescate bajo condiciones consideradas de alto riesgo.

La tragedia volvió a poner atención internacional sobre la seguridad en la industria minera china, una de las más grandes del mundo y pieza fundamental para el sistema energético del país asiático.

La explosión ocurrió durante la noche del viernes

De acuerdo con autoridades chinas, el siniestro se registró alrededor de las 19:29 horas del viernes en el distrito de Qinyuan, cuando cientos de trabajadores se encontraban realizando labores dentro de la explotación minera.

En el momento del accidente había 247 trabajadores bajo tierra.

Los primeros reportes oficiales indicaban que ocho personas habían muerto y otras 38 permanecían atrapadas, mientras 201 lograron ser evacuadas con vida.

Sin embargo, conforme avanzaron las operaciones de rescate y los equipos pudieron acceder a nuevas zonas de la mina, el número de víctimas aumentó de manera drástica hasta alcanzar al menos 82 fallecidos.

Posteriormente, autoridades señalaron que todavía había personas desaparecidas, mientras continuaban los trabajos de localización.

Rescatistas trabajan entre gases tóxicos y riesgo de derrumbe

Las labores de rescate se han desarrollado en condiciones extremadamente complicadas debido a la presencia de gases tóxicos, problemas de ventilación y riesgo de nuevos colapsos dentro de los túneles.

Brigadas mineras, paramédicos, especialistas en ventilación y cuerpos de emergencia industriales fueron desplegados en la zona para intentar localizar a los trabajadores desaparecidos.

Versiones preliminares apuntan a que la tragedia estuvo relacionada con una acumulación de gas dentro de la mina, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas de la explosión.

Imágenes difundidas desde Shanxi mostraron un amplio despliegue de ambulancias, maquinaria pesada y personal de rescate trabajando alrededor del complejo minero.

Xi Jinping ordena investigación y castigo a responsables

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las labores de búsqueda, atender a los heridos y realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El mandatario también exigió que se deslinden responsabilidades si se detectan fallas de seguridad o negligencia dentro de la operación minera.

Además, el viceprimer ministro Zhang Guoqing fue enviado directamente a la zona para supervisar el operativo de rescate y coordinar las acciones posteriores al accidente.

En paralelo, autoridades chinas confirmaron que una persona relacionada con la empresa propietaria de la mina quedó bajo control oficial, lo que apunta al inicio de posibles investigaciones penales o administrativas.

Shanxi, el corazón carbonero de China

La provincia de Shanxi es considerada la región minera de carbón más importante de China y una pieza clave para la economía energética del país.

Con una población cercana a los 34 millones de habitantes, Shanxi produjo durante el último año alrededor de 1,300 millones de toneladas de carbón, cifra equivalente a casi un tercio de toda la producción nacional.

China continúa dependiendo fuertemente del carbón para generar energía, ya que aproximadamente el 60 % de la electricidad del país proviene todavía de este combustible fósil.

China mantiene antecedentes de accidentes mineros

Aunque el gobierno chino ha reforzado controles y medidas de seguridad durante los últimos años, los accidentes dentro de minas continúan registrándose de forma recurrente.

Explosiones por gas, derrumbes, incendios e intoxicaciones han provocado miles de muertes en la industria minera china durante las últimas décadas.

Datos oficiales señalan que entre 2018 y 2023 el sector minero del país registró más de 3,000 fallecimientos, aunque las cifras representan una reducción superior al 50 % en comparación con periodos anteriores.

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