Rebeldes hutíes derriban dron estadounidense y difunden imágenes

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este sábado haber derribado otro de los drones MQ-9 Reaper del ejército estadounidense, difundiendo imágenes de partes que se correspondían con piezas conocidas del dron.

🇾🇪🇺🇸 The Houthis (Ansar Allah) published a video of the downed American MQ-9 Reaper drone. pic.twitter.com/3A2aXN6d2G