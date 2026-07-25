Rebeldes hutíes lanzan drones contra Arabia Saudita por ataques

Defensa Civil confirmó que las sirenas de alerta se activaron en varias ocasiones en Yanbu y Jizan por un 'peligro potencial'

Rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles y drones contra Arabia Saudí en respuesta a los bombardeos saudíes sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo.

El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, informó que los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, ubicadas en las ciudades saudíes de Yanbu y Jizan.

Dicha ofensiva respondió a los ataques aéreos realizados durante la madrugada del sábado contra Hodeida y la isla de Kamaran, ambas bajo control del movimiento respaldado por Irán.

Arabia Saudita no emitió una postura oficial. Sin embargo, la Defensa Civil confirmó que las sirenas de alerta se activaron en varias ocasiones en Yanbu y Jizan por un "peligro potencial", sin reportar víctimas.

Irán informó que no sufrió ataques durante la noche del viernes al sábado, tras casi dos semanas de ofensivas nocturnas atribuidas a Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour, aseguró que el país "tuvo una noche tranquila", mientras que el Comando Central de Estados Unidos no anunció nuevas operaciones, a diferencia de los días anteriores.

Bahréin también activó alertas por misiles durante la madrugada, aunque las autoridades descartaron víctimas.

La escalada ocurre mientras se debilita el alto el fuego que había reducido temporalmente las operaciones militares entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Las tensiones crecieron después de que Irán fuera acusado de atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. En respuesta, Estados Unidos bombardeó decenas de objetivos iraníes y Teherán lanzó ataques contra países árabes aliados de Washington.

Durante la semana, los hutíes también atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que reavivó el temor a un bloqueo de las principales rutas marítimas de la región.

Irán pide privilegiar la diplomacia

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llamó a resolver el conflicto en Yemen mediante "diplomacia y diálogo", sin recurrir a una mayor confrontación militar.

Al mismo tiempo, las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente advirtieron a sus ciudadanos que las opciones para salir de la región podrían reducirse si continúa la escalada, mientras la Guardia Revolucionaria iraní pidió a la población de países vecinos mantenerse alejada de las bases militares estadounidenses.

El conflicto ha dejado más de 3 mil 400 muertos en Irán, además de víctimas en Israel, Líbano y otros países de Medio Oriente, reflejando la expansión de la crisis en la región.