Hutíes anuncian embargo marítimo contra Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita, elevando la tensión en el mar Rojo y amenazando una ruta clave para comercio mundial

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita en respuesta al bloqueo que el reino mantiene sobre Yemen y a un reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, informó que la medida entra en vigor de inmediato y la calificó como una respuesta basada en el principio de "ojo por ojo".

Aunque no se detalló cómo será aplicado el embargo, dirigentes hutíes señalaron que el estrecho de Bab al-Mandeb quedará cerrado para Arabia Saudí como represalia por más de una década de restricciones impuestas a Yemen.

Bab al-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Por esta vía transita cerca del 12% del comercio global y una cuarta parte del transporte internacional de contenedores con destino al canal de Suez.

Un eventual bloqueo obligaría a numerosas embarcaciones a rodear el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, aumentando considerablemente los tiempos de navegación y los costos del transporte marítimo.

Aumenta la tensión entre Yemen y Arabia Saudí

El anuncio se produce días después de que los hutíes acusaran a Arabia Saudita de atacar el aeropuerto de Saná para impedir el regreso de dirigentes rebeldes procedentes de Irán.

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Posteriormente, el grupo lanzó misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Abha, en territorio saudí.

Hasta el momento, el gobierno de Arabia Saudita no ha emitido una respuesta oficial al anuncio del embargo.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014 y desde 2015 Arabia Saudita encabeza una coalición militar que respalda al gobierno yemení. Aunque ambas partes alcanzaron una tregua en 2022, los recientes enfrentamientos han incrementado el riesgo de un nuevo conflicto.

Los hutíes reiteraron que responderán a cualquier acción saudí con una escalada militar, mientras cientos de simpatizantes se manifestaron en varias ciudades de Yemen en apoyo a la medida.