Renuncian 21 empleados para no colaborar con el DOGE de Musk

Más de 20 empleados del servicio civil renunciaron este martes al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, el asesor multimillonario del presidente Donald Trump, afirmando que se niegan a utilizar su experiencia técnica para “desmantelar servicios públicos indispensables”.

“Juramos servir al pueblo estadounidense y mantener nuestro juramento a la Constitución en las distintas administraciones presidenciales”, escribieron los 21 empleados en una carta de renuncia conjunta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia. “Sin embargo, ha quedado claro que ya no podemos honrar esos compromisos”.

Los empleados también advirtieron que muchas de las personas reclutadas por Musk para ayudarlo a reducir el tamaño del gobierno federal durante la administración del presidente Donald Trump eran ideólogos políticos que no contaban con las habilidades o la experiencia necesarias para la tarea que tenían por delante.

La renuncia masiva de ingenieros, científicos de datos y gerentes de producto representa un revés temporal para Musk y la purga en la fuerza laboral federal, impulsada por la tecnología, del presidente republicano. Esto ocurre en medio de una serie de impugnaciones judiciales que han buscado frenar, detener o deshacer los esfuerzos por despedir o coaccionar a miles de trabajadores del gobierno a dejar sus empleos.

Hasta este martes por la mañana, la Casa Blanca no había respondido a una solicitud de comentarios.

Los empleados que renunciaron trabajaban para lo que alguna vez se conoció como el Servicio Digital de Estados Unidos (USDS, por sus siglas en inglés), una oficina establecida durante la administración del presidente Barack Obama tras el problemático lanzamiento de Healthcare.gov, el portal web que millones de estadounidenses utilizan para inscribirse en planes de seguro a través de la emblemática ley de salud de los demócratas.

Todos habían desempeñado funciones de alto nivel en empresas tecnológicas como Google y Amazon, y escribieron en su carta de renuncia que se unieron al gobierno por un sentido del deber hacia el servicio público.

El empoderamiento de Musk por parte de Trump alteró eso. Al día siguiente de la toma de posesión del mandatario, los empleados fueron convocados a una serie de entrevistas que presagiaban el trabajo secreto y disruptivo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, escribieron.

Según los empleados, personas con insignias de visitantes de la Casa Blanca, algunos de los cuales no dieron sus nombres, interrogaron a los empleados no partidistas sobre sus aptitudes y opiniones políticas. Algunos hicieron comentarios que indicaban que tenían un entendimiento técnico limitado. Muchos eran jóvenes y parecían guiados por la ideología y la admiración hacia Musk, y no por la mejora de la tecnología gubernamental.

“Varios de estos entrevistadores se negaron a identificarse, hicieron preguntas sobre lealtad política, intentaron enfrentar a colegas entre sí y demostraron una capacidad técnica limitada”, escribieron los empleados en su carta. “Este proceso creó importantes riesgos de seguridad”.

A principios de este mes, unos 40 empleados de la oficina fueron despedidos. Los despidos fueron un golpe devastador para la capacidad del gobierno de administrar y proteger su propia huella tecnológica, escribieron.

“Estos servidores públicos altamente capacitados trabajaban para modernizar la Seguridad Social, los servicios para veteranos, la presentación de impuestos, la atención médica, la ayuda en desastres, la asistencia estudiantil y otros servicios críticos”, se lee en la carta de renuncia. “Su eliminación pone en peligro a millones de estadounidenses que dependen de estos servicios todos los días. La pérdida repentina de su experiencia tecnológica hace que los sistemas críticos y los datos de los estadounidenses estén menos seguros”.

Los que permanecieron, alrededor de 65 empleados, fueron integrados en el esfuerzo de reducción del gobierno de DOGE. Aproximadamente un tercio de ellos renunció este martes.

“No utilizaremos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en riesgo los sistemas gubernamentales fundamentales, exponer los datos sensibles de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos críticos”, escribieron. “No prestaremos nuestra experiencia para llevar a cabo o legitimar las acciones de DOGE”.

El esfuerzo de recorte que lidera Musk difiere de lo que Trump esbozó inicialmente en su campaña presidencial de 2024. DOGE, un guiño a la criptomoneda meme favorita de Musk, se presentó inicialmente como una comisión de alto nivel que existiría fuera del gobierno.

Sin embargo, después de las elecciones, Musk insinuó que había más por venir, publicando en su red social, X, “¿Amenaza para la democracia? No, ¡amenaza para la BUROCRACIA!”. Desde entonces, se ha empeñado agresivamente en esa función.

La semana pasada, se presentó en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llevó a cabo en las afueras de Washington, donde presumió de sus hazañas y levantó una brillante motosierra, fabricada en China, que le regaló el presidente argentino Javier Milei.

“Esta es la motosierra para la burocracia”, gritó Musk desde el escenario.

Aun así, Musk ha intentado mantener el talento técnico, y la mayoría de las personas despedidas en la oficina del Servicio Digital desempeñaban funciones como diseñadores, gerentes de producto, recursos humanos y personal de contratación, según entrevistas con empleados actuales y anteriores.

De las 40 personas despedidas a principios de este mes, solo una era ingeniero: un empleado franco y políticamente activo llamado Jonathan Kamens, quien dijo en una entrevista con la AP que cree que fue despedido por respaldar públicamente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en su blog personal y por criticar a Musk en conversaciones con colegas.

“Creo que Elon Musk no tiene buenas intenciones. Y creo que cualquier dato al que tenga acceso se utilizará para propósitos que son inapropiados y perjudiciales para los estadounidenses”, dijo Kamens.

Veteranos del Servicio Digital de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, recordaron haber experimentado un tipo de shock similar sobre la forma en que funcionaban los procesos gubernamentales que Musk y su equipo están descubriendo. Con el tiempo, muchos se dieron cuenta de por qué ciertas cosas en el gobierno debían ser tratadas con más cuidado que en el sector privado.

“‘Moverse rápido y romper cosas’ puede ser aceptable para alguien que posee un negocio y asume el riesgo. Y si las cosas no van bien, el daño se limita. Pero cuando rompes cosas en el gobierno, rompes cosas que pertenecen a personas que no se anotaron para eso”, dijo Cordell Schachter, quien hasta el mes pasado fue el director de información del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El USDS se estableció hace más de una década para mejorar los servicios para veteranos, y ayudó a crear un portal gubernamental gratuito para que los contribuyentes no tuvieran que emplear a terceros como TurboTax. También ideó sistemas para mejorar la forma en que el gobierno federal compraba tecnología.

Ha estado envuelto en luchas burocráticas y guerras territoriales entre agencias con directores de información en todo el gobierno a los que les molestaban los intrusos que se entrometían en los sistemas de sus agencias. El poder del USDS en todo el gobierno provenía del respaldo de actuar en nombre de la Casa Blanca y su misión fundacional de mejorar el servicio para el pueblo estadounidense.

Comentarios