Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nodal_defensa_sin_abogados_50ce42b6bc
Escena

Renuncian abogados de Nodal en caso contra Universal Music

El equipo legal que representaba a Christian Nodal dejó su defensa directa en el proceso con Universal Music. Permanecerán como abogados de sus padres

  • 05
  • Febrero
    2026

Los abogados que hasta ahora defendían al cantante Christian Nodal, renunciaron formalmente a su representación dentro del expediente que se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cambio clave en la estrategia legal

La información fue dada a conocer en un programa de espectáculos a nivel nacional, conducido por Paty Chapoy, donde se detalló que los litigantes notificaron su salida como defensores directos del intérprete de regional mexicano.

Los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra presentaron un escrito en el que dejaron constancia de su decisión de no continuar con la defensa de Christian Jesús González Nodal.

Seguirán con los padres del cantante

La renuncia no implica un abandono total del caso. El mismo documento establece que el despacho continuará como defensor particular de Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, padres del cantante, quienes también forman parte del proceso.

En el espacio televisivo se planteó que el movimiento podría responder a una estrategia jurídica para reorganizar la defensa o ajustar los tiempos del procedimiento.

Nodal, sin nuevo equipo por ahora

Tras la salida de sus abogados, Christian Nodal deberá nombrar a un nuevo equipo legal que lo represente ante la FGR. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial quién asumirá su defensa ni cuándo ocurrirá el relevo.

Los conductores señalaron que el cantante eventualmente presentará a sus nuevos abogados, aunque el caso sigue abierto y en curso.

El proceso sigue vigente

La FGR judicializó a Nodal y a sus padres por presunta falsificación y uso de documentos falsos, tras una denuncia presentada por Universal Music. La Fiscalía ha reiterado que no existe una exoneración penal y que el desenlace dependerá también de un juicio civil pendiente.

Mientras tanto, el expediente continúa activo y ambas partes aún pueden aportar pruebas, en un litigio que sigue generando atención dentro y fuera del ámbito artístico.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

laura_pausini_jjoo_7f5e3c4491
Homenajea Laura Pausini a Armani en apertura de Juegos Olímpicos
sin_bandera_bogota_90794ecfeb
Sin Bandera llevará su nuevo álbum 'Escenas' a Bogotá
ariadna_nieta_de_mario_vargas_llosa_miss_peru_2215ef3672
Ariadna Vargas Llosa es concursante de Miss Perú USA 2026
publicidad

Últimas Noticias

jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
laura_pausini_jjoo_7f5e3c4491
Homenajea Laura Pausini a Armani en apertura de Juegos Olímpicos
IMG_6162_bdad661861
Aumentan los casos de esterilización en mascotas en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×