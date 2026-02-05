Renuncian abogados de Nodal en caso contra Universal Music

Los abogados que hasta ahora defendían al cantante Christian Nodal, renunciaron formalmente a su representación dentro del expediente que se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cambio clave en la estrategia legal

La información fue dada a conocer en un programa de espectáculos a nivel nacional, conducido por Paty Chapoy, donde se detalló que los litigantes notificaron su salida como defensores directos del intérprete de regional mexicano.

Los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra presentaron un escrito en el que dejaron constancia de su decisión de no continuar con la defensa de Christian Jesús González Nodal.

Seguirán con los padres del cantante

La renuncia no implica un abandono total del caso. El mismo documento establece que el despacho continuará como defensor particular de Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, padres del cantante, quienes también forman parte del proceso.

En el espacio televisivo se planteó que el movimiento podría responder a una estrategia jurídica para reorganizar la defensa o ajustar los tiempos del procedimiento.

Nodal, sin nuevo equipo por ahora

Tras la salida de sus abogados, Christian Nodal deberá nombrar a un nuevo equipo legal que lo represente ante la FGR. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial quién asumirá su defensa ni cuándo ocurrirá el relevo.

Los conductores señalaron que el cantante eventualmente presentará a sus nuevos abogados, aunque el caso sigue abierto y en curso.

El proceso sigue vigente

La FGR judicializó a Nodal y a sus padres por presunta falsificación y uso de documentos falsos, tras una denuncia presentada por Universal Music. La Fiscalía ha reiterado que no existe una exoneración penal y que el desenlace dependerá también de un juicio civil pendiente.

Mientras tanto, el expediente continúa activo y ambas partes aún pueden aportar pruebas, en un litigio que sigue generando atención dentro y fuera del ámbito artístico.

