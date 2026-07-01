Rescatan a 16 niños que vivían en condiciones infrahumanas en EUA

Las autoridades de Ohaio encontraron a los menores durante un cateo; cuatro familiares enfrentan cargos por poner en peligro a los niños

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Las autoridades del estado de Ohio rescataron a 16 niños que vivían en condiciones deplorables dentro de una vivienda ubicada en una zona rural del condado de Vinton, donde permanecían rodeados de desechos humanos, sin acceso a educación y confinados durante gran parte de los últimos cuatro años.

El hallazgo ocurrió el martes mientras agentes ejecutaban una orden de cateo relacionada con una investigación distinta, informó el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, quien calificó la escena como una de las más impactantes que ha presenciado.

Los menores, cuyas edades oscilan entre un año y medio y 18 años, fueron encontrados en una vivienda deteriorada de la comunidad de Hamden, una localidad con menos de mil habitantes.

Niños vivían confinados y en condiciones insalubres

De acuerdo con el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, la mayoría de los menores permanecía en una sola habitación de aproximadamente 3.6 por 3.6 metros, en condiciones que describió como peores que las del ganado.

"La mayor parte de nuestro ganado vive en mejores condiciones que estos niños. Simplemente era una escena repugnante", declaró Cain.

Las autoridades señalaron que algunos de los menores no podían hablar y que una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo ni siquiera sabía escribir su nombre.

Además, los investigadores indicaron que los niños aparentaban haber vivido completamente aislados, ya que ninguno estaba inscrito en la escuela y aparentemente no existían registros médicos o gubernamentales recientes.

Siete menores fueron hospitalizados

Tras el rescate, siete niños fueron trasladados a hospitales de Columbus, mientras que dos de ellos requirieron transporte en helicóptero debido a su estado de salud. Uno permanecía en condición crítica al momento del reporte.

Todos los menores quedaron bajo custodia temporal del Departamento de Empleos y Servicios Familiares de Ohio.

Cuatro familiares enfrentan cargos

El fiscal del condado de Vinton, William Archer, informó que Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders fueron acusados del delito grave de poner en peligro a menores, debido al daño físico severo sufrido por las víctimas.

Durante su primera comparecencia ante un juez, se declararon inocentes por conducto del tribunal y se les impuso una fianza de 300,000 dólares a cada uno.

Las autoridades investigan cómo permanecieron ocultos

Los investigadores trabajan para determinar cómo la familia logró permanecer fuera del radar de las autoridades durante tantos años y revisan si existieron reportes previos ante agencias de protección infantil.

El caso ha sido comparado con otros episodios de abuso familiar ocurridos en Estados Unidos, como el de la familia Turpin, cuyos padres fueron condenados por mantener cautivos y maltratar a sus 13 hijos durante años en California.