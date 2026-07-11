La Guardia Nacional del Ejército utilizó helicópteros Black Hawk para trasladar a los menores y el personal hacia una escuela primaria cercana

Inicio / Internacional / Rescatan a 200 niños de summer camp en Missouri por inundaciones

Una persona permanece desaparecida en Missouri luego que fuertes lluvias azotaran el viernes partes del estado, lo que obligó a realizar numerosos rescates de emergencia y evacuaciones, incluso en un campamento de verano con más de 200 niños.

Debido a los daños en las autopistas cercanas y los pronósticos de más lluvias, los niños quedaron atrapados en Camp Taum Sauk en la pequeña comunidad de Lesterville, en el sureste del estado, informó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Caminos.

La Guardia Nacional del Ejército utilizó helicópteros Black Hawk para trasladar a los menores y el personal hacia una escuela primaria cercana y reunirlos con sus familias, añadió.

El campamento agradeció a los equipos de emergencia el viernes en la noche en una publicación en Instagram, en la que dijo: “Estamos más que agradecidos por su ayuda para mantener segura a nuestra comunidad del campamento”.

En tanto, personas en el campamento Bearcat Getaway, cerca del río Black y a unos 135 kilómetros (85 millas) al sur de San Luis, subieron a lo alto de una construcción para alejarse de las aguas, pero la estructura se vino abajo, narró Young.

“Entre el peso y las aguas constantes que pasaban debajo, simplemente cedió”, agregó.

Otras tres personas quedaron atrapadas en árboles junto al río Black, en el condado Reynolds, y fueron rescatadas el viernes por la noche, señaló Young.