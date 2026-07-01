El Consejo Supremo de Seguridad aseguró que quienes ordenaron su asesinato serán castigados y reafirmó que la respuesta de Irán sigue pendiente

Inicio / Internacional / 'Responsables de matar de Alí Jameneí recibirán su castigo': Irán

El Gobierno de Irán lanzó una nueva advertencia al asegurar que las personas responsables de la muerte del líder supremo Alí Jameneí "recibirán su castigo", al reiterar que la promesa de venganza por su asesinato continúa vigente.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Bager Zolqadr, afirmó que la muerte de Jameneí y de los "mártires inocentes" constituye una causa de venganza que permanece abierta.

"El puño cerrado del líder mártir en el momento de su ascensión es un símbolo perdurable de nuestra doctrina de seguridad nacional", declaró Zolqadr.

Irán asegura que los responsables serán castigados

El funcionario sostuvo que quienes ordenaron la ejecución de estos hechos enfrentarán las consecuencias y aseguró que el castigo llegará en el momento oportuno.

"Los responsables recibirán su castigo a manos de elementos justos, cuando llegue el momento, que no tardará", afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Las declaraciones representan una nueva escalada en el discurso oficial iraní tras la muerte de Alí Jameneí, ocurrida a finales de febrero durante la ofensiva militar atribuida a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Irán prepara ceremonias fúnebres para Alí Jameneí

Las autoridades iraníes informaron que el funeral del líder supremo será conmemorado mediante una serie de ceremonias oficiales que se llevarán a cabo a principios de julio.

El Gobierno de Irán ha reiterado que la muerte de Alí Jameneí marcará un punto clave en su política de seguridad nacional y mantiene el compromiso de responder contra quienes considera responsables del asesinato del máximo líder de la República Islámica.