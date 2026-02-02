Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T083849_828_6734098d73
Nacional

Abaten a implicados en homicidio de familiares de Mario Delgado

Tres presuntos responsables del asesinato de la tía y prima del secretario Mario Delgado murieron tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Colima

  • 02
  • Febrero
    2026

Tres presuntos delincuentes vinculados con el asesinato de la tía y la prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron abatidos la tarde del sábado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante un enfrentamiento con corporaciones de seguridad estatales y federales.

En el intercambio de disparos, un agente de la Fiscalía General del Estado resultó herido, aunque fue reportado fuera de peligro.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el tiroteo ocurrió mientras se realizaban investigaciones por el doble homicidio de las dos mujeres, registrado horas antes en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima.

Identificación del vehículo y despliegue policial

Gracias al análisis de videograbaciones y al seguimiento del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), las autoridades lograron identificar el vehículo presuntamente utilizado en el crimen, un automóvil Chevrolet Groove color azul claro, así como a algunos de los posibles involucrados.

Con esta información, se implementó un operativo que permitió ubicar el vehículo estacionado frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez.

Tiroteo y aseguramiento de indicios

Al aproximarse al inmueble, los elementos de seguridad fueron agredidos con armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que los tres presuntos agresores fueron abatidos.

Tras acordonar la zona, las autoridades localizaron en el interior del domicilio armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida mediante el análisis de videos, incluida vestimenta relacionada con el ataque.

Víctimas y línea de investigación

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia “Queña” Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública.

De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados irrumpieron en su domicilio y les dispararon.

Mario Delgado confirmó el parentesco a través de redes sociales, donde expresó su consternación y confió en que el caso será esclarecido.

 Las autoridades estatales señalaron que el doble homicidio se investiga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, y aseguraron que las indagatorias continuarán para determinar si hay más personas involucradas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_8_11_37_PM_da2deb3dfd
'Estrategia de seguridad reduce homicidios un 50%': Miguel Flores
nl_tomas_montoya_2fce3b2438
Proponen control parental obligatorio en redes para menores
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_06_47_PM_d578ef1f8b
Extiende Santa Catarina descuento para pago de predial
publicidad

Últimas Noticias

escena_juanes_nuevo_album_50eecd3a4a
Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×