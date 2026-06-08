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Internacional

Retornan 133 migrantes venezolanos desde Estados Unidos

Un avión procedente de Miami trasladó a decenas de venezolanos como parte del programa de repatriación Vuelta a la Patria

  • 08
  • Junio
    2026

Un vuelo de repatriación con 133 migrantes venezolanos aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

Las autoridades detallaron que a bordo viajaban 85 hombres, 28 mujeres y 20 niños, quienes fueron recibidos en territorio venezolano bajo los protocolos establecidos para su atención y registro.

De acuerdo con la información oficial difundida en redes sociales, los pasajeros forman parte del programa estatal de repatriación conocido como Gran Misión Vuelta a la Patria, mediante el cual se facilita el regreso de ciudadanos venezolanos desde el exterior.

El Gobierno indicó que los migrantes fueron atendidos en el aeropuerto internacional que sirve a la capital, donde se aplicaron procedimientos de recepción y verificación para su reintegración.

Vuelos de repatriación en aumento

Este tipo de traslados se ha mantenido de forma constante desde el acuerdo migratorio entre Caracas y Washington, con la operación de numerosos vuelos en los últimos meses.

Según datos oficiales, miles de venezolanos han retornado al país a través de este mecanismo desde su implementación, principalmente desde Estados Unidos y México.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre el proceso individual de los repatriados ni sobre posibles apoyos posteriores a su llegada.


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