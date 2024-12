'Retrasar, negar, defender': esto opinan de aseguradoras en EUA

Un mensaje dejado en la escena del asesinato de un ejecutivo de seguros, “negar”, “defender” y “deponer”, hace eco de una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar reclamaciones.

Las tres palabras estaban grabadas en las balas que un pistolero enmascarado usó para matar al director general de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Son similares a la frase “retrasar, negar, defender”, la manera en que algunos abogados describen cómo las aseguradoras niegan servicios y pagos, y el título de un libro de 2010 que fue muy crítico con la industria.

La policía no ha comentado oficialmente sobre el texto o cualquier conexión entre ellos y la conocida frase. Pero la muerte a tiros de Thompson el miércoles y los mensajes en las balas han provocado indignación en las redes sociales y otros lugares, reflejando una frustración creciente que tienen los estadounidenses sobre el costo y la complejidad de obtener atención médica.

A White man assassinated United Healthcare CEO Brian Thompson in Manhattan, but don’t expect Elon Musk to amplify this because the killer was not a brown, illegal immigrant 😜 https://t.co/4yabRyPSSY