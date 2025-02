Revoca Servicio Postal de EUA prohibición de envíos desde China

El Servicio Postal de Estados Unidos revocó este miércoles su decisión de suspender los envíos de paquetes provenientes de China y Hong Kong, un día después de anunciar la medida.

El martes, la oficina de correos anunció que no aceptaría paquetes de China y Hong Kong después de que Estados Unidos impusiera un arancel adicional del 10% sobre los productos chinos y pusiera fin a una excepción aduanera que permitía que los paquetes de pequeño valor entraran a Estados Unidos sin pagar impuestos.

El Servicio Postal no dio razones para la reversión, pero dijo que trabajaría con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para implementar un proceso de cobro de los nuevos aranceles a China y evitar interrupciones en la entrega.

La oficina de correos se remitió al breve comunicado sobre la reversión cuando The Associated Press solicitó más detalles este miércoles.

La prohibición tenía el potencial de crear grandes interrupciones para plataformas de compras en línea como Shein y Temu, populares entre los jóvenes en Estados Unidos por su ropa barata y otros productos, generalmente enviados directamente desde China.

El servicio postal económico y directo ayuda a estas empresas a mantener bajos los costos, al igual que la exención “de minimis” que anteriormente permitía que los envíos fueran libres de impuestos si su valor es inferior a 800 dólares.

La suspensión por parte del USPS probablemente habría creado retrasos en los envíos y precios más altos para las empresas que dependen de precios muy bajos para grandes ventas.

¿Qué anunció exactamente el USPS?

Un día después de que el Servicio Postal dijera en un aviso que dejaría de aceptar paquetes entrantes de los correos de China y Hong Kong hasta nuevo aviso, anunció este miércoles que “continuará aceptando todo el correo y paquetes internacionales entrantes de China y Hong Kong”.

Las cartas y planos —correo que mide hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de largo o 3/4 de pulgada (1.9 centímetros) de grosor— no estaban incluidos en la breve prohibición.

¿Por qué ocurrió?

El USPS no dio una razón para la prohibición el martes, pero la suspensión ocurrió después de que Trump cerrara esta semana para China la exención aduanera “de minimis” que permitía a los compradores e importadores evitar aranceles en paquetes valorados por debajo de 800 dólares.

La exención fue eliminada como parte de una orden ejecutiva para imponer un arancel del 10% sobre los productos chinos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos previamente declaró que procesa un promedio de más de cuatro millones de importaciones “de minimis” cada semana.

Tampoco dio razones para su decisión este miércoles y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

¿Qué es probable que suceda a continuación?

Bajo los nuevos aranceles impuestos por Trump a las importaciones chinas, los analistas dicen que los consumidores probablemente verán aumentos de precios y posibles retrasos en los envíos de empresas como Shein y Temu.

Las exportaciones chinas de paquetes de bajo valor se dispararon a 66,000 millones de dólares en 2023, desde 5,300 millones en 2018, según un informe publicado la semana pasada por el Servicio de Investigación del Congreso. En Estados Unidos, Temu, que es propiedad de PDD Holdings de China, y Shein comprenden aproximadamente el 17% del mercado de descuento para moda rápida, juguetes y otros bienes de consumo, según el informe. AliExpress de Alibaba también ha utilizado comúnmente el vacío comercial.

Shein y Temu no comentaron de inmediato sobre los cambios en la política del USPS. En su sitio web, Temu dice que también trabaja con empresas de envío privadas como FedEx y UPS. Shein señala que los clientes pueden devolver sus paquetes a través de USPS y FedEx.

En general, Estados Unidos importó aproximadamente 427,000 millones de dólares en bienes de China en 2023, el año más reciente con datos completos, según la Oficina del Censo. La electrónica de consumo, incluidos teléfonos celulares, computadoras y otros accesorios tecnológicos, constituyen las mayores categorías de importación.

