EUA revoca visa a la alcaldesa de Mexicali y a su esposo

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, el pasado 8 de agosto de 2025.

De acuerdo con Semanario ZETA, Guerrero Delgado, médico y funcionario de Coepra, fue retenido en la garita internacional de Calexico, California, y tras una segunda revisión, se le notificó la cancelación de su visa por una investigación en curso del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La revocación se extendió a la alcaldesa, misma que no se ha concretado porque la política no ha intentado ingresar a Estados Unidos.

Este hecho ocurre meses después de que la gobernadora de Baja California viera revocado su documento migratorio.

Marina del Pilar ha declarado que el retiro de su visa fue por "temas administrativos, y en estos momento ya inició su proceso para que le sea regresada.

