Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T093653_358_e5d8d49c77
Nacional

EUA revoca visa a la alcaldesa de Mexicali y a su esposo

Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y de su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, el pasado 8 de agosto de 2025

  • 15
  • Agosto
    2025

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, el pasado 8 de agosto de 2025.

De acuerdo con Semanario ZETA, Guerrero Delgado, médico y funcionario de Coepra, fue retenido en la garita internacional de Calexico, California, y tras una segunda revisión, se le notificó la cancelación de su visa por una investigación en curso del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

La revocación se extendió a la alcaldesa, misma que no se ha concretado porque la política no ha intentado ingresar a Estados Unidos.

Este hecho ocurre meses después de que la gobernadora de Baja California viera revocado su documento migratorio.

Marina del Pilar ha declarado que el retiro de su visa fue por "temas administrativos, y en estos momento ya inició su proceso para que le sea regresada.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
AP_25228479295308_e3603726c2
Ataque aéreo militar deja al menos 21 muertos en Myanmar
Whats_App_Image_2025_08_15_at_3_19_34_PM_b70461f1b4
Acuerdan trabajar por un Poder Judicial local 'fuerte'
publicidad

Últimas Noticias

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
AP_25228505787598_9fdcc88ab0
Newcastle empata 0-0 con Aston Villa en la Liga Premier
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×