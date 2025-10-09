Rusia admite haber derribado avión azerbaiyano en 2024

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció este jueves que las defensas aéreas de Rusia fueron responsables de derribar un avión de pasajeros azerbaiyano en diciembre, lo que causó la muerte de 38 personas, en su primera admisión de culpa por el accidente en un esfuerzo por aliviar las tensiones entre los vecinos.

Putin indicó que los misiles disparados por las defensas aéreas rusas para atacar un dron ucraniano explotaron cerca del avión de Azerbaijan Airlines que volaba desde Bakú mientras se preparaba para aterrizar en Grozni, la capital regional de la república rusa de Chechenia, el 25 de diciembre de 2024. Los drones ucranianos han atacado regularmente en el interior de Rusia.

Durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en la capital de Tayikistán, Dushanbe, donde ambos asistían a una cumbre de las naciones exsoviéticas, Putin se comprometió a castigar a los responsables y proporcionar compensación.

Las autoridades azerbaiyanas dijeron que el avión Embraer 190 fue alcanzado accidentalmente por fuego ruso y luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló, causando la muerte de 38 de las 67 personas a bordo.

Días después del accidente, Putin se disculpó con Aliev por lo que el "incidente trágico", pero no llegó a reconocer la responsabilidad. Aliev, por su parte, criticó a Moscú por intentar "silenciar" el incidente.

La controversia sobre el accidente ha agitado las previamente cálidas relaciones entre Moscú y Bakú. Sus relaciones se desestabilizaron aún más por la muerte de azerbaiyanos étnicos detenidos por la policía en una ciudad rusa en junio y una serie de arrestos de rusos en Azerbaiyán.

Hablando con Aliev el jueves, Putin dijo que las defensas aéreas rusas que apuntaban a un dron ucraniano dispararon contra el avión azerbaiyano debido a un "fallo técnico", añadiendo que dos misiles explotaron a solo 10 metros del avión de pasajeros.

"Obviamente, la parte rusa hará todo lo posible para proporcionar compensación y dar una evaluación legal a las acciones de todos los funcionarios responsables", añadió.

"Por supuesto, estas palabras relacionadas con esta tragedia, destinadas a apoyar —moralmente— a las familias no resuelven el problema principal: no podemos devolver a la vida a quienes murieron como resultado de la tragedia", añadió Putin.

Expresó su esperanza de superar la tensión entre los países y reconstruir completamente los lazos.

"Espero que nuestra cooperación no solo se restablezca, sino que continúe en el espíritu de nuestras relaciones, el espíritu de nuestra alianza", dijo el presidente ruso.

Aliev, por su parte, agradeció a Putin por investigar la causa del derribo del avión.

"Me gustaría agradecerle por mantener la situación bajo su control personal", señaló.

El líder azerbaiyano dijo que tuvieron la oportunidad de discutir una agenda bilateral "amplia y positiva", expresando su esperanza de que “los mensajes que estamos enviando hoy a nuestras sociedades reciban una respuesta positiva”.

Comentarios