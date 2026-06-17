Impulsa Rusia lazos económicos y políticos con Sudeste Asiático

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este miércoles en la ciudad de Kazán a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en una cumbre que busca impulsar las relaciones económicas, comerciales y políticas entre Moscú y una de las regiones más dinámicas del mundo.

El encuentro, que se extenderá durante dos días, marca el 35 aniversario de las relaciones entre Rusia y la ASEAN, bloque integrado por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

La cita se produce en un momento de profundos cambios en la geopolítica internacional, donde Rusia busca fortalecer sus vínculos con socios asiáticos mientras amplía su presencia económica en la región.

Comercio e inversión, en el centro de la agenda

Durante un mensaje dirigido a empresarios que participan en actividades paralelas a la cumbre, Putin destacó el potencial económico de la relación entre ambas partes y aseguró que el encuentro abrirá nuevas oportunidades de cooperación.

"Creará nuevas oportunidades para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación industrial mutuamente beneficiosos", señaló el mandatario ruso.

Las conversaciones incluyen mecanismos para incrementar el intercambio comercial, promover inversiones conjuntas y desarrollar proyectos industriales entre Rusia y los países del Sudeste Asiático.

Cabe señalar que la ASEAN ha mantenido durante décadas una relación de diálogo con Rusia y participa regularmente en encuentros diplomáticos de alto nivel con representantes del Kremlin.

El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, explicó que los líderes abordarán temas internacionales y regionales, además de revisar el estado actual de la cooperación bilateral.

Según el funcionario, los participantes también buscarán reafirmar su compromiso con "la formación de un orden mundial multipolar justo y democrático basado en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Además, Putin tiene previstas reuniones bilaterales con varios jefes de Estado y de Gobierno asistentes al encuentro.

Rusia apuesta por Asia

Para Moscú, la cumbre representa una nueva oportunidad para consolidar su estrategia de acercamiento hacia Asia y reducir su dependencia de mercados tradicionales.

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