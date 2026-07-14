Rusia reporta ofensiva contra instalaciones militares en Kiev

Moscú aseguró que atacó plantas militares y puertos en Kiev y Odesa; Ucrania aún no confirma de forma independiente los daños reportados

Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura militar de Ucrania en Kiev y Odesa, donde afirmó haber destruido instalaciones de producción de armamento, depósitos de combustible y embarcaciones utilizadas para el abastecimiento de las fuerzas ucranianas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la noche del lunes al martes sus fuerzas realizaron una nueva ofensiva contra objetivos militares en Ucrania, utilizando armas de alta precisión de largo alcance lanzadas desde tierra y aire, además de drones.

Según el reporte oficial, en Kiev fueron alcanzadas varias instalaciones dedicadas a la fabricación de componentes para misiles y aeronaves no tripuladas.

Entre los objetivos señalados se encuentra la empresa estatal Radioizmeritel, identificada por Moscú como uno de los principales proveedores de componentes para los misiles guiados Neptún-MD, los sistemas táctico-operativos FP-7, FP-9 y Grom-2.

Las autoridades rusas también aseguraron que fue atacada la planta industrial Kiev-79, dedicada al ensamblaje de piezas para drones y distintos tipos de misiles, además del procesamiento y almacenamiento de explosivos utilizados en la fabricación de municiones.

Puerto de Odesa, entre los objetivos de la ofensiva

En la provincia de Odesa, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que la operación estuvo dirigida contra el puerto de Yuzhni, donde, de acuerdo con su versión, fueron alcanzadas instalaciones empleadas para la descarga y almacenamiento de combustibles y lubricantes.

Rusia aseguró que el ataque destruyó siete tanques con derivados del petróleo que, según indicó, estaban destinados al abastecimiento de las fuerzas armadas ucranianas.

Asimismo, señaló que un buque de carga seca que transportaba mercancías de uso militar también resultó impactado durante la ofensiva.

Moscú informa ataque contra un buque cisterna

Además de las acciones en el puerto de Yuzhni, las autoridades rusas informaron que sus fuerzas atacaron un buque cisterna que navegaba desde el puerto de Chernomorsk con destino a Odesa.

Hasta el momento, las autoridades de Ucrania no han confirmado de manera independiente los daños reportados por Rusia ni el alcance de los ataques descritos por el Ministerio de Defensa.