Aunque el temblor generó momentos de alarma entre residentes y trabajadores, las autoridades locales informaron que no se registraron daños ni heridos

Inicio / Internacional / Se registra sismo de 5.6 en California sin afectaciones graves

Un sismo de magnitud preliminar 5.6 sacudió la mañana de este miércoles una región remota del norte de California, generando momentos de inquietud entre residentes y comerciantes de la zona, aunque sin dejar daños mayores ni personas lesionadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:10 de la mañana, hora local, con epicentro ubicado aproximadamente a 225 kilómetros al noreste de San Francisco y a unos 80 kilómetros al este de la ciudad costera de Fort Bragg.

El organismo indicó que el temblor tuvo una profundidad de ocho kilómetros, una característica que favoreció que fuera percibido en una amplia área de la región.

En la localidad de Calpella, Brie Leon y sus compañeros acababan de abrir el restaurante cuando comenzaron las sacudidas.

Según relató, el movimiento fue lo suficientemente fuerte para hacer vibrar platos y botellas dentro del establecimiento.

“Acababa de encender el letrero de abierto y volví a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió. Se sintió como si algo hubiera golpeado el edificio”, explicó.

El sismo provocó la caída de marcos de las paredes y varias botellas almacenadas en un negocio cercano. Minutos después, los trabajadores comenzaron las labores de limpieza para poder recibir a los clientes habituales del desayuno.

“No fue un sismo muy, muy grande, pero las cosas se fueron por todas partes”, comentó.

El movimiento también fue sentido en Fort Bragg, una comunidad pesquera ubicada en la costa norte de California.

Andrea Medina, empleada de un establecimiento, señaló que observó cómo diversos objetos comenzaron a moverse durante los segundos que duró el temblor.

“Las cosas se estaban moviendo, pero ya pasó, no fue muy fuerte”, comentó.

Réplica y saldo preliminar

Minutos después del evento principal, los sistemas de monitoreo registraron una réplica de magnitud 2.5 cerca del epicentro.

Pese a la intensidad del movimiento, las autoridades locales informaron que no se recibieron reportes de daños estructurales importantes ni de personas heridas.

Fawnell Dale, despachadora de la policía del condado de Mendocino, describió el sismo como un temblor leve y confirmó que, hasta el momento, no existían reportes de emergencias relacionadas con el evento.

Aunque el movimiento generó momentos de tensión entre los habitantes de la región, la actividad volvió rápidamente a la normalidad tras el paso del sismo.