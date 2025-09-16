Secuestran hombres armados a 52 personas en Nigeria

Al menos 52 personas fueron secuestradas por hombres armados como parte de dos ataques registrados al noroeste de Nigeria.

El primer ataque ocurrió cuando 12 habitantes de la aldea de Godai furon capturados, mientras que la segunda acción ocurrió en una mezquita de la aldea de Gidan Turbe, donde 43 fieles que participaban en las oraciones fueron privados de la libertad.

Autoridades del estado de Zamfara confirmó que recibió una llamada de auxilio, por lo que aseguró que desplegó efectivos para contrarrestar el ataque.

Estos hechos se producen en medio de intentos de alcanzar un “acuerdo de paz” entre líderes y grupos armados. Sin embargo, mientras avanzan las negociaciones en algunas zonas, los ataques continúan en otras.

Esto sucede a pesar de las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno.