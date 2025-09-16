Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T125059_781_a87d0d04e3
Internacional

Secuestran hombres armados a 52 personas en Nigeria

Como resultado de dos ataques, producidos en diversos intentos de alcanzar un “acuerdo de paz” entre líderes locales y grupos armados

  • 16
  • Septiembre
    2025

Al menos 52 personas fueron secuestradas por hombres armados como parte de dos ataques registrados al noroeste de Nigeria.

El primer ataque ocurrió cuando 12 habitantes de la aldea de Godai furon capturados, mientras que la segunda acción ocurrió en una mezquita de la aldea de Gidan Turbe, donde 43 fieles que participaban en las oraciones fueron privados de la libertad.

Autoridades del estado de Zamfara confirmó que recibió una llamada de auxilio, por lo que aseguró que desplegó efectivos para contrarrestar el ataque.

Estos hechos se producen en medio de intentos de alcanzar un “acuerdo de paz” entre líderes y grupos armados. Sin embargo, mientras avanzan las negociaciones en algunas zonas, los ataques continúan en otras.

Esto sucede a pesar de las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Angeles_Ojeda_de_Jesus_f952e6b3a4
Confirman muerte del director de Seguridad Pública en Los Cabos
f804121f_33a7_4d7d_9a53_141791ab5f8b_91f9127ae3
Muere hombre tras ataque armado en vivienda de MTY
Cinta_de_la_escena_del_crimen_7f485c3c03
Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
EH_UNA_FOTO_1_fff93afb30
Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido
EH_UNA_FOTO_5670b7502a
Muere motociclista tras derrapar en avenida Lázaro Cárdenas
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×