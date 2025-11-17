Cerrar X
Asesinan a maestro y secuestran a 25 niñas en escuela de Nigeria

El país sufre este tipo de ataques contra las escuelas de manera continúa, por lo que se desplegaron diversas estrategias tácticas para rescatar a las menores

Hombres armados asesinaron a un maestro y secuestraron a 25 estudiantes en el ataque perpetrado este lunes contra una escuela secundaria ubicada al noreste de Nigeria.

De acuerdo con autoridades, en el área de gobierno local de Danko/Wasagu, precisó el portavoz de la Policía estatal.

Los hombres, que portaban armamento sofisticado, irrumpieron a balazos el inmueble para asesinar al subdirector del centro, mientras que otro docente resultó herido.

Ante esta agresión armada, se desplegaron escuadrones tácticos policiales junto con personal militar y vigilantes locales, para rastrear los movimientos de los asaltantes.

Algunos estados de Nigeria sufren ataques incesantes por parte de estos hombres armados, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos.

 


Etiquetas:
