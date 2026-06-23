Las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso sesionaron ayer para aprobar una reforma a la Ley Electoral del Estado

Inicio / Nuevo León / Sepultan TEPJF acuerdo entre PRI, PAN y MC de reforma electoral

La sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre no establecer una obligación de postular mujeres en municipios que no han sido gobernados por este género, sepultó el acuerdo que tenía el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local sesionaron ayer a las 18:00 horas para aprobar una reforma a la Ley Electoral del Estado que tenía que ver precisamente con la designacion de mujeres a cargos públicos.

Sin embargo, las comisiones declararon un receso para esperar la sesión de la Sala Superior.

A las 21:53 las comisiones reanudaron la sesión solo para que el PRI y PAN votaran en contra del orden del día donde estaba su propia iniciativa.

Posteriormente sesionó la Comisión de Legislación en donde dieron entrada a una propuesta presentada por Movimiento Ciudadano en la que se buscaba pasar de 30 a 180 días la licencia para el gobernador de Nuevo León y que él nombrara el encargado del despacho.

En contra se manifestaron Lorena de la Garza del PRI y Rocío Montalvo, de la fracción Independiente.

Durante la votación la iniciativa fue rechazada por el PRI, PAN, Morena e Independiente.