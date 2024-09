Sindicato Teamsters rechaza apoyar a Kamala o Trump

El sindicato de trabajadores Teamsters, que representa a más de 1.3 millones de miembros, ha anunciado que no respaldará ni a Kamala Harris ni a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Esta decisión marca un cambio significativo en la postura política del sindicato, que históricamente ha apoyado a los candidatos demócratas.

El presidente de los Teamsters, Sean M. O'Brien, explicó en un comunicado que ninguno de los candidatos ha logrado ofrecer compromisos claros en beneficio de los trabajadores.

Además, O'Brien reveló que el sindicato pidió compromisos específicos tanto de Trump como de Harris.

Entre las demandas estaban la no interferencia en campañas sindicales clave y en sectores estratégicos de los Teamsters, así como el respeto al derecho de sus miembros a declararse en huelga. Sin embargo, ninguno de los candidatos aceptó estas condiciones.

TEAMSTERS RELEASE PRESIDENTIAL ENDORSEMENT POLLING DATA



“For the past year, the Teamsters Union has pledged to conduct the most inclusive, democratic, and transparent Presidential endorsement process in the history of our 121-year-old organization—and today we are delivering on… pic.twitter.com/CnFNN9uosx