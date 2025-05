Green Day recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Tras más de 40 años de trayectoria en el mundo de la música, la banda de punk rock estadounidense, Green Day, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que inmortalizará al grupo formado en el ya lejano 1982.

Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool estuvieron presentes en el evento, donde el actor Ryan Reynolds y su ex productor, Rob Carvalo, acompañaron la celebración realizada en el Hollywood Boulevard.

“Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todos los fans, especialmente a ustedes, malditos locos, que vinieron a vernos hoy aquí de cerca en la calle. Misión cumplida. Y sobre todo, gracias Billy y Mike, mis hermanos, mi banda y mi otra familia”, apuntó Cool

El propio Rob Carvalo, quien descubrió a la banda en 1993 y productor de su famoso disco debut "Dookie" dijo sentirse orgulloso de la agrupación, que ha sabido mantenerse vigente, pese a que las preferencias musicales de las masas fueron evolucionando.

“En 1993 me dieron un demo de la banda e imagínense, yo era un joven encargado de descubrir talentos en Warner Brothers Records, y solo pensé: ‘esta es la mejor banda que he escuchado en mi vida'”, recordó.

Además, Carvalo comentó que cuando presentó a Green Day con los dirigentes de la Warner Brothers Records, estimó que podían vender unas 100,000 copias, cifra que terminó siendo superior a los 20,000,000; logrando así la certificación de doble diamante, la cual solo se ha conseguido en 13 ocasiones en toda la historia.

A lo largo de su trayectoria, Green Day ha lanzado 12 álbumes de estudio y ha recorrido todo el mundo en diferentes giras, donde llevan varios de sus éxitos como "Wake Me up When September Ends", "Basket Case", "American Idiot" o "Deabeat Holliday"

