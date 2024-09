SpaceX planea enviar cinco naves no tripuladas a Marte

Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, anunció que la compañía tiene previsto lanzar hasta cinco naves Starship no tripuladas hacia Marte en un plazo de dos años. El anuncio lo hizo a través de la plataforma X, de su propiedad.

Según Musk, si estas misiones logran aterrizar exitosamente, las misiones tripuladas a Marte podrían realizarse dentro de los próximos cuatro años. No obstante, si surgen dificultades, estas misiones con astronautas podrían retrasarse hasta seis años.

Musk también señaló que, sin importar el resultado de los primeros aterrizajes, SpaceX tiene la intención de aumentar exponencialmente el número de naves que enviará a Marte en cada nueva oportunidad.

Este anuncio refuerza lo que el empresario ya había adelantado a principios de mes, cuando mencionó que las primeras naves con destino a Marte coincidirán con la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte, prevista para dentro de dos años.

