Sube a 3 los muertos por derrumbe de termoeléctrica surcoreana

Una torre de 60 metros de altura se desplomó durante trabajos de demolición en una termoeléctrica fuera de servicio en la ciudad surcoreana de Ulsan, lo que dejó tres muertos y al menos otras dos personas que presuntamente fallecieron, indicaron autoridades el viernes.

Cinco individuos permanecen atrapados bajo los escombros, incluidos dos a quienes las autoridades aún no han localizado.

Nueve personas laboraban en el sitio cuando la torre de la caldera se vino abajo el jueves por la tarde. Los socorristas rescataron a dos poco después de llegar al lugar, pero otro trabajador rescatado más tarde fue declarado muerto en un hospital el viernes por la mañana.

Horas después se extrajo a otro trabajador que fue declarado muerto, y un médico en el lugar confirmó la muerte de un trabajador más que estaba entre tres personas en los escombros. Los bomberos creen que las otras dos también están muertas, según Kim Jeong-shik, un funcionario del departamento de bomberos de Ulsan.

La búsqueda se suspendió temporalmente el viernes por la mañana debido a temores sobre la inestabilidad de los escombros. Las autoridades pospusieron las labores de estabilización planeadas antes de reanudar la búsqueda tras avistar a más trabajadores.

Más de 340 socorristas y decenas de vehículos han sido desplegados en el sitio para las labores de búsqueda, junto con perros de rescate, cámaras térmicas, endoscopios y otros equipos de detección, expresó Kim.

"El sitio de rescate está actualmente cubierto con grandes cantidades de asbesto y fibras de vidrio... y el espacio es extremadamente reducido, lo que obliga a los rescatistas a retirar manualmente los escombros para llevar a cabo las operaciones de rescate", expresó Kim en una rueda de prensa.

Tras el derrumbe, el presidente surcoreano Lee Jae Myung ordenó movilizar a todo el personal y equipo disponible para los trabajos de rescate, y a la vez asegurarse de la seguridad de los socorristas que operan entre los escombros.

La planta fue dada de baja en 2021 después de 40 años de operación. Las autoridades indicaron que la torre de la caldera —una de tres en el sitio— había sido debilitada mientras se le preparaba para su demolición.

