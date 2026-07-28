Hasta el momento, los equipos de rescate han identificado a 30 víctimas, mientras que 20 personas siguen desaparecidas, de acuerdo con las autoridades

Inicio / Internacional / Sube a 41 los muertos por deslizamiento de tierra en China

Los equipos que recuperan cuerpos tras un deslizamiento de tierra ocurrido este mes en el suroeste de China han identificado a 30 víctimas más durante la última semana, lo que eleva el saldo total en Chongqing a 41 muertos, mientras que 20 personas siguen desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Diez personas también resultaron heridas el 17 de julio, cuando enormes cantidades de roca y tierra se deslizaron por una ladera y sepultaron al menos 10 edificios residenciales, así como un minibús de pasajeros, en el condado periférico de Pengshui, en Chongqing.

Los equipos se han abierto paso por cuatro secciones principales del lugar del desastre y han utilizado análisis de ADN para identificar los restos, indicó el gobierno del condado. Los rescatistas hallaron los restos del minibús desaparecido a última hora del domingo.