Suman 2.2 millones de alumnas sin clases tras veto en Afganistán

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que en este mes se cumple el cuarto año desde que los talibanes prohubieron la educación secundaria para las niñas y adolescentes en Afganistán.

Esta medida excluyó de las aulas a más de 2.2 millones de adolescentes. A través de un comunicado, la directora ejecutiva de dicha agencia, Catherine Russell, lo anunció de la siguiente forma:

Se cumplen cuatro años desde que a las adolescentes de Afganistán se les prohibió asistir a la escuela más allá del sexto grado. A finales de 2025, más de 2,2 millones de ellas habrán sido excluidas de la educación", afirmó.

El número de mujeres excluidas de la escuela seguirá aumentando si no se toman medidas, por lo que señaló que ninguna nación "puede prosperar si la mitad de su población queda atrás".

Un informe sostiene que esta prohibición provocaría la pérdida acumulada de 1,500 milloones de dólares para el Producto Interno Bruto de afgano.

Por su parte, el Gobierno de los talibanes defendió dichas restricciones contra las mujeres al alegar, que se basan en la ley islámica y aseguró que quienes critican las medidas "carecen de comprensión" sobre su interpretación.

