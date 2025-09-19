Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T090749_426_39952c0bbb
Internacional

Suman 2.2 millones de alumnas sin clases tras veto en Afganistán

Talibanes aseguran que quienes critican esta medida carecen de conocimiento para interpretar la ley islámica. La perdida del PIB sería de 1,500 mdd en 2030

  • 19
  • Septiembre
    2025

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que en este mes se cumple el cuarto año desde que los talibanes prohubieron la educación secundaria para las niñas y adolescentes en Afganistán.

Esta medida excluyó de las aulas a más de 2.2 millones de adolescentes. A través de un comunicado, la directora ejecutiva de dicha agencia, Catherine Russell, lo anunció de la siguiente forma:

Se cumplen cuatro años desde que a las adolescentes de Afganistán se les prohibió asistir a la escuela más allá del sexto grado. A finales de 2025, más de 2,2 millones de ellas habrán sido excluidas de la educación", afirmó.

El número de mujeres excluidas de la escuela seguirá aumentando si no se toman medidas, por lo que señaló que ninguna nación "puede prosperar si la mitad de su población queda atrás".

Un informe sostiene que esta prohibición provocaría la pérdida acumulada de 1,500 milloones de dólares para el Producto Interno Bruto de afgano.

Por su parte, el Gobierno de los talibanes defendió dichas restricciones contra las mujeres al alegar, que se basan en la ley islámica y aseguró que quienes critican las medidas "carecen de comprensión" sobre su interpretación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T151532_802_c70be63e55
Sheinbaum anuncia inversiones y apoyos en visita a Tapachula
G0l_ol_JWAA_Ag_K_Bo_f17a52ff02
Frena ONEFA inscripción de jugador de Auténticos Tigres
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154018_285_09f3018e36
Coahuila, segundo estado más seguro de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×