Suman nueva vinculación contra Dámaso “N” por atentados al pudor

El juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que el imputado cumple desde su detención y fijó un plazo de tres meses para cierrar la investigación

Dámaso “N”, ex entrenador de gimnasia señalado en diversas denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores de edad, fue vinculado a proceso por el delito de atentados al pudor, dentro de una nueva causa penal que continúa en etapa de investigación.

La resolución fue emitida el miércoles 24 de junio, durante la continuación de una audiencia que había sido diferida desde el pasado 19 de junio, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado.

Durante la diligencia, un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba con los que buscó acreditar la probable participación de Dámaso “N” en los hechos investigados. Tras analizar los argumentos expuestos, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso por el delito señalado.

Asimismo, el juzgador mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que el imputado cumple desde su detención y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Dámaso “N” fue detenido en abril de 2025 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones mediante una orden de aprehensión relacionada con delitos de índole sexual, permaneciendo desde entonces internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Esta nueva resolución ocurre mientras avanzan diversos procesos judiciales en su contra. Autoridades estatales han informado previamente que existen 13 denuncias presentadas por presuntas víctimas y que cuatro de esos casos ya fueron acumulados en un solo procedimiento que se encuentra en vías de llegar a juicio oral.

Según lo informado por la Vicefiscalía del Ministerio Público, las cuatro denuncias que alcanzaron la etapa de juicio corresponden a víctimas distintas cuyos expedientes fueron integrados en una sola causa penal, proceso en el que se prevé el desahogo de pruebas ante un Tribunal de Enjuiciamiento.

Las investigaciones relacionadas con el resto de las denuncias continúan su curso, mientras las autoridades ministeriales mantienen abiertas diversas carpetas para determinar las responsabilidades que correspondan dentro de cada caso.