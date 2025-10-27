Cerrar X
Internacional

Suman 235 heridos por impacto de bala en tiroteos en EUA

Con base a la información obtenida, se dice que de los heridos, al menos 48 víctimas perdieron la vida durante este fin de semana

  • 27
  • Octubre
    2025

Durante este fin de semana, se reportaron un total de 181 tiroteos en por lo menos 30 estados de la Unión Americana. Estas agresiones armadas provocaron que 235 personas recibieran al menos un impacto de bala, de las cuales, 48 perdieron la vida.

Del total de agresiones reportadas, 18 se reportaron en Illinois, 15 en Georgia y Texas; 12 en Florida y 9 en Carolina del Norte y Ohio, lo que da acumulado de 78 balaceras en tan solo seis entidades.

El promedio de este tipo de agresiones es de seis tiroteos a nivel nacional. 

El pasado viernes 24 de octubre se reportaron 49 ataques; el sábado 89 y el domingo 40. Lo que da un promedio de 59 agresiones por día.

Mientras que en la ciudades, la mayoría de las agresiones armadas ocurrieron en Chicago con 14, lo que cobró la vida de tres personas.

En torno a los presuntos responsables, se reportó que 40 de ellos fueron arrestados, nueve heridos y seis abatidos.

El tiroteo que registró más víctimas ocurrió el pasado 25 de octubre en North Carolina, donde dos personas perdieron la vida y 11 más resultaron heridas durante una fiesta en Maxton. 

Autoridades mencionaron que este crimen no representa ningún riesgo para los habitantes aledaños, debido a que aparentemente se trata de un hecho aislado.

“No existe ninguna amenaza actual para la comunidad, ya que parece tratarse de un incidente aislado”, indicó el comunicado.

Además, afirmaron que alrededor de 150 personas huyeron del lugar antes de que llegaran los agentes de la policía.

 

 

 

 

 


