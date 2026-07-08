La última información disponible muestra que 341 embalses y 41 ríos de la región superan sus niveles límite de inundación

Inicio / Internacional / Suman 38 muertos por tormentas asociadas al tifón Maysak en China

Al menos 38 muertos por una serie de fenómenos naturales, incluidos tormentas y tornados, se registraron ante la llegada del tifón Maysak y el posible impacto de un supertifón Bavi en la provincia central de Hubei, en China.

Un deslizamiento de tierra ocurrido el martes en la provincia de Gansu dejó 21 muertos tras la conclusión de las operaciones de búsqueda y rescate.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:35 horas en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan.

Tifón Maysak deja por lo menos seis muertos y 11 personas desaparecidas

Hacia el sur del país, el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, dejó al menos seis muertos y once desaparecidos en Guangxi.

De acuerdo con el último balance oficial presentado por las autoridades locales este miércoles, el temporal obligó a 130,000 personas a desalojar sus hogares y afectó a 375,000 residentes en toda la región.

Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron en Guangxi acumulados de hasta 553.8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad.

La última información disponible muestra que 341 embalses de la región superan sus niveles límite de inundación y que 56 estaciones de medición en 41 ríos reportan niveles de agua superiores a los umbrales de alerta.

Las operaciones de rescate continúan con más de 8,000 personas, más de 1,700 vehículos y 5,700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la retirada de escombros.

El fenómeno que combinó tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vendavales y tornados afectó a las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning.

El supertifón Bavi, que tocó tierra hace dos días en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, golpeará primero Taiwán entre el 10 y el 11 de julio.